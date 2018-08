Im Sommerhaus der Stars stieg in der gestrigen Folge der Druck – und auch der Ton wurde, so kurz vor dem Finale, deutlich rauer! Während Frank Fussbroich (50) und Felix Steiner (33) zunächst nur heftig diskutierten, ging ihr Zoff in eine harte nächste Runde – die Streithähne spalteten die WG in zwei Lager. Während Julian Evangelos (26) nach all den Lästereien in bittere Tränen ausbrach und keinen Hehl aus seiner Freundschaft zu Frank machte, bekam der Kölner auch von Ex-Mitbewohnerin Daniela Büchner (40) den Rücken gestärkt. Die Wahl-Mallorquinerin musste das Haus bereits vor Julians tränenreichen Zusammenbruch verlassen und meldete sich daher vom Sofa aus zu Wort!

"Ich will nicht vor diesem ekelhaften Fettsack gehen", wetterte Nacktmodel Micaela Schäfer (34) gegen Frank und entwickelte eine Strategie mit einigen Verbündeten, die ihren Platz im Sommerhaus sichern sollte. Konkurrent Julian kam auf all die Intrigen nicht mehr klar: "Ihr redet immer nur von Taktik und diesem Scheißgeld. Es geht hier um Menschlichkeit. Ich scheiß' auf das Geld, ich scheiß' auf euch", pfefferte der einstige Love Island-Teilnehmer seinen Mitstreitern um die Ohren. Auch seine Verlobte Stephanie Schmitz (24) feuerte gegen ihre Villa-Rivalen und schindete damit bei Daniela, die von daheim zuschaute, ordentlich Eindruck. Auf Instagram schrieb sie: "Falls ich es noch nicht erwähnt habe. Wir feiern Frank, Elke, Stephie und Julian. Die Gesichter der anderen waren grandios!"

Und auch die Promiflash-Leser befürworten Julians Statement. In einer Umfrage, bei der 2.785 Stimmen abgegeben wurden, bejubelten rund 90 Prozent Julians Ausraster und waren der Meinung: "Endlich macht mal jemand den Mund auf!" Für den Sieg hat es dennoch nicht gereicht: Sowohl Julian und Stephie als auch Mica und Felix mussten die Koffer packen und flogen im Halbfinale raus.

