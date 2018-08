Eine neue Runde im Turtel-Wirrwarr um Saskia Atzerodt (26) und Nico Gollnick (28)! Vor wenigen Tagen wurden die Blondine und der Sommerhaus der Stars-Finalist in Berlin beim Flirten erwischt – sogar Küsse sollen die beiden ausgetauscht haben. Saskia stritt eine Beziehung bislang ab, außerdem ist Nico offiziell eigentlich mit Patricia Blanco (47) zusammen. Doch so ganz abgeschlossen scheint das Thema noch nicht: Saskia sorgt jetzt mit Online-Kommentaren erneut für Aufregung!

Auf ihrem Instagram-Profil postete die Ex-Bachelor-Kandidatin ein Selfie mit einer fragenden Bildunterschrift: "Lieber ein ehrlicher Teufel als ein scheinheiliger Engel... oder?" Auf wen sich dieser Spruch bezieht, verriet die 26-Jährige nicht, ging in den Kommentaren allerdings auf Nachfragen der Follower ein, die das Nico-Chaos verfolgt haben. "Ich spann' niemandem den Freund aus", entgegnete sie einem User, der eben das vermutet hatte. Mit diesem Statement sollte eigentlich alles geklärt sein, doch Saskia deutete weiter an, dass eine Fake-Beziehung zwischen Patricia und Nico wahrscheinlich sei – und kündigte eine große Überraschung an!

In den Kommentaren zeigte sich eine Userin, die Saskia verteidigte, erschüttert über die Aussagen ihres Exfreundes Nico Schwanz (40) über das mögliche Techtelmechtel, zumal dieser ja glücklich vergeben ist. Daraufhin entgegnete die Sommerhaus-Gewinnerin des Vorjahres: "Liebes – bald platzt die Bombe! Abwarten, nach hinten lehnen und genießen." Was meint ihr, welche News die Reality-Fans da erwarten? Gebt in unserer Umfrage eure Stimme ab!

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de.

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin

MG RTL D / Stefan Menne "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Nico Gollnick und Patricia Blanco

Mathis Wienand/Getty Images for Platform Fashion Nico Schwanz im Januar 2018

