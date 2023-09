Saskia Atzerodt hat sich nach über einem Jahr Ehe getrennt!

Saskia Atzerodt (31) macht eine schwere Zeit durch. Die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin hatte im Juni 2022 öffentlich gemacht, dass sie und ihr Partner Sebastian sich das Jawort gegeben haben. Nur wenige Wochen später hatte das Paar dann weitere frohe Neuigkeiten zu verkünden: Ihr Sohn Elias hatte gesund und munter das Licht der Welt erblickt. Doch nun soll es schlecht um das Familienglück stehen: Saskia und Sebastian haben sich getrennt!

In ihrer Instagram-Story spricht die Influencerin jetzt Klartext. "Ich habe mich von meinem Mann vor ein paar Wochen getrennt", verrät die Mama. Die Gründe für die Trennung wolle sie allerdings für sich behalten, denn das gehöre ihrer Meinung nach nicht in die Öffentlichkeit. "Ich bitte euch nicht zu urteilen... Manchmal gehen die Wege nun mal in unterschiedliche Richtungen und dann ist es besser, das zu erkennen und zu handeln", erklärt sie ihren Fans.

Doch wie sind Saskia und Sebastian miteinander verblieben? "Wir werden durch Elias immer miteinander verbunden sein als Eltern", stellt die TV-Persönlichkeit klar. Demnach wollen sie für ihren Sohn noch immer an einem Strang ziehen, schließlich stehe er für sie beide nach wie vor an erster Stelle.

