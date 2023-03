Die Nerven liegen blank: Saskia Atzerodt über Baby-Alltag

Dieser Reality-Star ist nervlich am Ende! Saskia Atzerodt (31) ist Model und Influencerin. Bekannt wurde die Blondine 2016 durch ihre Teilnahme an der Datingshow Der Bachelor. Die letzte Rose bekam Saskia vom Bachelor nicht und auch die langjährige Beziehung zu Nico Schwanz (45) nach ihrer Teilnahme an der Show zerbrach. Inzwischen ist sie jedoch glücklich verheiratet und stolze Mutter eines Sohnes. Saskia berichtet nun offen, wie der Kleine das Leben von Saskia und ihrem Sebastian verändert hat!

In ihrer Instagram-Story beantwortet die Mutter die Fragen ihrer Follower. Einer von ihnen möchte wissen, ob das Leben als Mutter so sei, wie es sich Saskia vorgestellt habe. "Ich liebe es, Mama zu sein. Aber ich habe auch Tage, an denen mir alles zu viel wird und ich kurz vor dem Nervenzusammenbruch stehe", antwortet die 31-Jährige ehrlich. Von einem ist sie trotzdem überzeugt: "Als Mama schafft man alles", schreibt sie.

Saskia berichtet außerdem, dass sie noch nicht wieder richtig angefangen habe zu arbeiten. Sie kümmere sich aber nebenbei um die Buchhaltung ihres Mannes und ihrer Eltern. Auf die Frage, ob sich die Influencerin noch ein Kind vorstellen könne, hat sie eine klare Antwort: "So toll Kinder auch sind, aber uns reicht eins. Was in ein paar Jahren ist, weiß niemand."

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt bei der Hochzeit mit ihrem Mann Sebastian

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, Influencerin

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

