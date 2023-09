Saskia Atzerodt wohnt nach Trennung noch mit Ex zusammen!

Sie leben noch unter einem Dach! Erst im vergangenen Juni hatten bei Saskia Atzerodt (31) noch die Hochzeitsglocken geläutet. Damals hatte sie ihrem Partner Sebastian das Jawort gegeben und wirkte total happy. Vor doch wenigen Tagen verkündete die Ex-Bachelor-Kandidatin traurige Neuigkeiten: Nach nur einem Jahr Ehe sind die beiden bereits wieder getrennt. Dennoch sehen sich Saskia und Sebastian aktuell jeden Tag!

Mit dem Ex in einem Haus! Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde verriet Saskia, dass sie mit Sebastian noch zusammenlebt: "Aktuell wohnen wir noch unter einem Dach. Wir werden aber jetzt schon anfangen, ein Wechselmodel einzuführen, damit jeder auch seine Freizeit hat." Das soll aber nicht mehr lange so bleiben – die Beauty sucht für sich und ihren Sohn Elias derzeit eine Wohnung.

Warum Saskia und Sebastian sich letztlich trennten, wollte die 31-Jährige aber nicht verraten. Doch das Liebes-Aus erfolgte bereits vor einigen Wochen. "Manchmal gehen die Wege nun mal in unterschiedliche Richtungen und dann ist es besser, das zu erkennen und zu handeln", erklärte sie in ihrem Statement.

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt mit ihrem Sohn, 2023

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt bei der Hochzeit mit ihrem Mann Sebastian

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, Influencerin

