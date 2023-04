Saskia Atzerodt geschockt: Ihr Baby blutete aus dem Mund!

Diesen Moment wird Saskia Atzerodt (31) wohl nicht mehr so schnell vergessen. Im Januar des vergangenen Jahres hatte die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin voller Freude verkündet, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Im Juli war es dann so weit: Ihr Sohn erblickte das Licht der Welt. Seither geht der Realitystar in seiner neuen Rolle als Mama auf. Umso schmerzhafter war für Saskia daher nun dieser Augenblick: Ihr Baby blutete plötzlich aus dem Mund!

In ihrer Instagram-Story berichtet die 31-Jährige von dem schockierenden Erlebnis. "Alles ging so superschnell. Der Kleine fängt an zu weinen – er hat sich am Couchtisch gedreht und ist abgerutscht. Direkt mit dem Gesicht voraus an die Kante", erzählt Saskia. Daraufhin habe ihr Sohn sich die Lippe aufgeschlagen und stark geblutet. "Ich habe ihn direkt hochgenommen und gesehen, wie ihm das Blut aus dem Mund gelaufen ist. Schock, sag ich euch", teilt die Blondine weiter mit. Dennoch habe sie es geschafft, in dem Moment Ruhe zu bewahren.

Doch wie geht es ihrem Sohn inzwischen? "Ihm geht es gut soweit. Er hatte gerade auch beim Stillen keine Schmerzen", gibt die TV-Persönlichkeit Entwarnung. Die Wunde habe sie sofort gekühlt. "Hat Gott sei Dank gut geklappt und der Kleine hat sich dann relativ schnell wieder beruhigt", zeigt sich Saskia erleichtert.

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt mit ihrem Sohn, 2023

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt und Sohn Elias

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, Dezember 2020

