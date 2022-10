Nach ihrem Sohn: Plant Saskia Atzerodt weiteren Nachwuchs?

Ist Saskia Atzerodts (30) Familienplanung abgeschlossen? Vor etwa drei Monaten durfte die einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin einen kleinen Sohn auf der Welt willkommen heißen. Inzwischen hat sich die Influencerin an ihren Alltag als Mutter gewöhnt – kommen sogar weitere Kinder für sie und ihren Mann infrage? In ihrer Instagram-Story verriet Saskia nun: "Also aktuell haben wir kein zweites Kind geplant."

