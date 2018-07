Wie echt ist die Liebe von Patricia Blanco (47) und Nico Gollnick (28)? Aktuell versuchen die Turteltauben, im Sommerhaus der Stars den Titel "Promipaar des Jahres" abzustauben. Einige Zuschauer nehmen der Tochter von Roberto Blanco (81) das Beziehungsglück aber nicht so richtig ab. Immerhin war vor ihrer Teilnahme an der Realityshow überhaupt nicht bekannt, dass sie in festen Händen ist. Für Micaela Schäfer (34) sind das alles nur böse Gerüchte – sie hält die Gefühle ihrer Konkurrentin für echt!

Im TV-Feriencamp konnte sich Micaela einen guten Eindruck von dem Traumpaar-Potenzial der beiden machen. Im Promiflash-Interview auf dem Eis.de-Truck auf dem Christopher Street Day in Berlin attestiert sie den beiden daraufhin eine glückliche Beziehung: "Patricia und Nico waren superverliebt im Sommerhaus. Also die haben die ganze Zeit herumgetatscht. Ich glaube auch, die beiden waren das Paar, das den Sex am meisten vermisst hat. Die sind absolut verliebt", berichtet sie von den Dreharbeiten.

Micaela findet es auch überhaupt nicht schlimm, dass Patricia 19 Jahre älter ist als ihr Partner: "Es ist doch toll für Patricia, so einen Toyboy zu haben. Ich finde das mega für sie! Heutzutage ist es doch eh egal, wie alt jemand ist. Der Nico steht ja eh eher auf Ältere und Patricia eher auf Jüngere", verteidigt sie die 47-Jährige. Wie seht ihr das? Wirken Patricia und Nico für euch auch verliebt? Stimmt im Voting ab!

MG RTL D Micaela Schäfer und Patricia Blanco, "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Nico Gollnick

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, Model

