Elena Miras (26) ist frischgebackene Mama – und bekommt daher gerade nicht allzu viel Schlaf. Die einstige Love Island-Beauty hat vor gut einer Woche eine gesunde Tochter zur Welt gebracht. Zwar soll die Kleine ein Engel und meist gut drauf sein, doch die Äuglein will sie noch nicht wirklich schließen. "Aber ich habe mich jetzt auch schon daran gewöhnt, dass ich nur so fünf Stunden schlafe", hält Elena ihre Follower in ihrer Instagram-Story auf dem Laufenden.

