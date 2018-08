Endlich freudige News von Love Island-Paar Elena Miras (26) und Mike Heiter! Die beiden überraschten ihre Fans vor einigen Monaten mit der Bekanntgabe von Elenas Schwangerschaft. Nun ist das Baby der Reality-TV-Turteltauben da. Über ihre Social-Media-Profile gaben die frischgebackenen Eltern ganz stolz die Geburt ihres Töchterchens bekannt. Einen Blick auf ihr kleines Mädchen durften die Fans der beiden aber noch nicht werfen.

In ihrer Instagram-Story postete Elena ein Foto aus dem Krankenhaus. Es zeigt das Babybettchen, in dem ihre Maus vermutlich schlummert. Dazu schrieb die Zürcherin: "Unsere Prinzessin ist gestern, am 1. August 2018, gesund auf die Welt gekommen. Mike und ich sind stolze Eltern einer wunderbaren Tochter." Die Geburt ist also offensichtlich reibungslos verlaufen und mit dem Baby alles in bester Ordnung. Auch der stolze Vater Mike postete etwas. Er ließ lieber ein Bild sprechen und zeigte sich überglücklich mit Elena.

In den letzten Stunden hatte man nichts mehr von den beiden gehört. Erst vor wenigen Tagen hatte die hochschwangere Elena angekündigt, dass dies das Zeichen dafür sein würde, dass ihr Baby auf der Welt ist. Nur auf ein Bild des neuen Erdenbürgers müssen die Fans offenbar noch ein wenig warten.

Instagram / elena_miras Elena Miras gibt Geburt ihrer Tochter bekannt

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter

Instagram / elena_miras Reality-TV-Star Elena Miras, Juni 2018

