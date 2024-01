Mikes Dschungelcamp-Aussagen: Elena Miras bezieht Stellung!

Sie will einiges klarstellen! Mike Heiter (31) hatte Elena Miras (31) 2017 bei Love Island kennengelernt. Einige Zeit nach der Datingshow wurden sie ein Paar – und bekamen Töchterchen Aylen. Doch die einstigen Turteltauben trennten sich. Ihr Sprössling wohnt nun bei Elena in der Schweiz. Im Dschungelcamp plauderte der Influencer aus, dass er seine Tochter gerne öfter sehen würde – was jedoch kompliziert sei. Jetzt meldet sich Elena zu Wort!

In ihrer Instagram-Story äußert sich die TV-Bekanntheit zu den Aussagen ihres Verflossenen. Sie sei sich zwar sicher, dass Mike seine Aussage nicht böse gemeint habe, dennoch käme es so rüber, als würde sie ihm beim Umgang mit seiner Tochter im Wege stehen. "Ich habe das so verstanden, dass er sie nicht sehen darf, weil ich das nicht zulasse. Aber meine Nummer hast du, du weißt, wo wir sind. Ich kann leider nicht die Prioritäten von anderen Leuten setzen und das muss jeder selbst wissen", stellt sie daher klar. Sie wolle nach seinem Auszug persönlich mit Mike sprechen, um das zu klären.

Dennoch nimmt sie ihren Ex auch in Schutz. In Bezug auf seine Ex-Affäre Kim Virginia Hartung (28) erklärt sie: "Die hat einfach mit allem gelogen, dass sie bedroht worden ist, belogen. Bitte tut mir einen Gefallen und glaubt das nicht. Niemals. Das kann ich mir nicht vorstellen." Zuvor hatte Kim behauptet, von Mike bedroht worden zu sein.

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen im Juli 2023

Dschungelcamp, RTL Mike Heiter im Dschungelcamp

RTL Kim Virginia Hartung und Mike Heiter beim Dschungelcamp-Einzug

