Nach langer Pause im Netz: Elena Miras meldet sich zurück!

Eigentlich hatte Elena Miras (31) ihren Fans immer intime Einblicke in ihr Privatleben auf Social Media gewährt. In letzter Zeit wurde es jedoch immer ruhiger um die Love Island-Bekanntheit. Immer seltener meldete sich die junge Mutter zu Wort. Mit mehreren Storys auf Instagram bricht sie nun jedoch ihr Schweigen. "So Freunde, lange ist es her, als ich das letzte Mal für euch in die Kamera geschaut habe", beginnt die 31-Jährige zu erzählen. Den Grund für ihre lange Social-Media-Abstinenz verrät Elena jedoch nicht. "Ich bin ganz ehrlich noch nicht bereit, darüber zu sprechen, was genau mit mir war. Ich kann euch nur sagen, es war nicht gerade die einfachste Zeit", gibt sie offen zu. Die Schweizerin wisse, dass sie ihren Followern damit nicht die gewünschten Antworten liefere. "Ich fühle mich einfach aktuell noch nicht bereit, aber ich werde es auf jeden Fall machen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist", erläutert die Ex-Freundin von Mike Heiter (31) ihre Entscheidung.

Obwohl sie mit ihren Fans nicht über die genauen Gründe ihrer Pause im Netz sprechen möchte, gibt sie ihnen trotzdem einen Anlass zur Freude. "Ich werde euch wieder mehr hier auf Instagram mitnehmen und mehr Storys drehen", verspricht die Spanierin. "Ich bin sehr glücklich, wieder zurück zu sein und werde in Zukunft hoffentlich wieder ganz viel mit euch teilen", gibt Elena sich zuversichtlich. Auch eine Fragerunde habe sie für ihre Follower geplant. Vorab macht sie jedoch deutlich, dass sie auch in dieser keine Fragen zu den Hintergründen ihrer Abwesenheit beantworten werde.

In der Vergangenheit klagte die TV-Bekanntheit immer wieder über gesundheitliche Probleme. Auch zu diesem Thema gibt Elena ihren Fans noch eine Nachricht mit auf den Weg. "Achtet alle gut auf eure Gesundheit, schaut auf die Signale eures Körpers", empfiehlt die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin. "Ab und zu braucht man eine Pause und die sollte man sich gönnen", betont sie vielsagend.

Elena Miras, Influencerin

Elena Miras, Influencerin

