Was ist da los? Elena Miras löscht Pärchen-Pics mit Leandro

Was hat es damit auf sich? Seit rund zwei Jahren geht Elena Miras (31) mit ihrem Partner Leandro Teixeira durchs Leben. Seit einigen Monaten halten sich allerdings hartnäckige Spekulationen, dass es bei der einstigen Love Island-Kandidatin und dem Musiker kriselt. Nun heizt die Ex von Mike Heiter (31) die Gerüchteküche höchstpersönlich an: Elena löscht alle Bilder mit ihrem Leandro aus dem Netz!

Schaut man sich die Instagram-Seite der 31-Jährigen genauer an, fällt auf, dass die Influencerin einen bestimmten Namen aus ihrer Gefolgt-Liste entfernt hat: den ihres Freundes. Doch damit nicht genug: Auch Elena und Leandros gemeinsame Pärchenfotos sind sowohl auf ihrem als auch auf seinem Account komplett verschwunden. Eine offizielle Erklärung hat die Beauty bislang noch nicht dazu abgeben – ihre Follower lässt sie damit also erst einmal im Dunkeln...

Erst Ende Oktober teilte Elena ein paar romantische Urlaubsbilder mit ihrem Liebsten aus Abu Dhabi. "In dunklen Zeiten, auf der Suche nach dem Licht, finde deinen Weg, die Liebe führt dich richtig und bricht jedes Gewicht", schrieb die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin zu einem Selfie mit Leandro.

Elena Miras im November 2023

Leandro Teixeira im März 2023

Elena Miras, Realitystar

