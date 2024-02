TV-Unfall: Elena Miras verletzt sich bei "Schlag den Besten"

Was für ein Pech! Bald startet die neue Staffel "Schlag den Besten" mit zahlreichen prominenten Kandidaten. In der ersten Folge tritt Elena Miras (31) gegen die ehemalige Ski-Rennfahrerin Hilde Gerg (48) an. Um ihre Gegnerin in den Spielen zu schlagen, legt sich die Reality-Bekanntheit ganz schön ins Zeug! Sogar eine Verletzung nimmt sie für den Sieg in Kauf: Direkt beim ersten Spiel muss Elena schon von einer Ärztin behandelt werden!

In der ersten Folge, die bereits bei RTL+ läuft, startet Elena mit einem Nachteil ins Rennen. Zuvor zog sich die ehemalige Love Island-Kandidatin beim Gemüseschneiden eine Verletzung am linken Daumen zu, die sogar genäht werden musste. Diese platzt nun, während sie beim ersten Spiel mit voller Kraft Tuben ausdrückt, schmerzhaft wieder auf. Eine Ärztin muss ihren Verband daraufhin vor Ort erneuern. Auf Vorschlag von Moderator Elton (52) einigen sich die Kandidatinnen darauf, die Partie nur noch rechtshändig weiter zu führen.

Der TV-Unfall ist nicht der erste Unglücksmoment für Elena. Im vergangenen Jahr waren ihr zahlreiche Steine in den Weg gelegt worden: Unter anderem hatte der TV-Star unter einer ungewollten Gewichtsabnahme gelitten. Gegenüber ihren Fans beklagte sie sich auf Instagram: "Meine Pechsträhne nimmt irgendwie kein Ende!"

Anzeige

RTL / Steffen Z Wolff Hilde Gerg und Elena Miras bei "Schlag den Besten"

Anzeige

Getty Images Hilde Gerg im Januar 2015 in Kitzbühel

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im Juni 2023

Anzeige

Findet ihr es gut, dass Elena trotz ihrer Verletzung weiter angetreten ist? Ja, sie beweist damit Kampfgeist! Sie hätte lieber aufhören sollen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de