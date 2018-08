Jetzt bekommt Alexander Hindersmann sein Fett weg! In der vergangenen Bachelorette-Folge hinterließ eine Aktion bei vielen Zuschauern ihre Fragezeichen. Der ausgeschiedene Kevin Pander machte dem Rosen-Favoriten Alex eine Ansage, weil er sich in der Entscheidungsnacht die Blumenverteilerin Nadine Klein (32) als Erstes für ein Einzelgespräch schnappte. Das war eigentlich anders abgesprochen: Die Jungs sollten in Kleingruppen mit der Berlinerin zusammensitzen, damit die Chancen gerechter verteilt werden. Jetzt äußerte sich auch Rafi Rachek, der am Anfang der Sendung einen freiwilligen Abgang machte, zu dem Vorfall!

Nachdem Kevin sich auf Instagram zur Aktion rechtfertigte, stärkte Rafi ihm nun in seiner Story den Rücken: "Es ging darum, dass Alexander die Jungs versammelt hat und mit denen abgesprochen hat, dass sie Nadine nicht mehr überrumpeln sollen – letztendlich ist er derjenige gewesen, der das Versprechen nicht eingehalten hat." Der Syrer wetterte weiter, dass Alexander einen gewissen Sonderstatus genieße. Hätte er selbst nämlich so eine Aktion abgeliefert, so hätten die anderen Kandidaten gegen ihn geschossen. "Aber bei einem Alexander hat irgendwie keiner den Mut gehabt, was zu sagen – außer Kevin", so der Erfinder des Schulterkusses weiter. "Alexander, der für viele der Prinz ist, kann tun und lassen, was er will."

Doch damit nicht genug: Alexander wisse laut Rafi sehr genau, wie er sein Image wahrt – das habe man in der Endszene sehen können: "Alexander hat dann Kevin sehr arrogant abblitzen lassen. Und wollte nichts Falsches sagen, damit er immer noch für die Zuschauer als Traumprinz da steht. In Wirklichkeit war er einfach zu feige." Alexander würde alles dafür tun, um weiterhin als der perfekte Schwiegersohn zu gelten: "Vor allem spielt er diese Rolle natürlich sehr gut."

