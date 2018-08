Alessio Lombardi ist erst drei Jahre alt und trällerte schon mit Papa Pietro Lombardi (26) dessen Song "Phänomenal". Der kleine Wirbelwind kann aber noch mehr: Wenn es zum Spielen zu Sarahs (25) Großeltern geht, heißt es rennen, lachen, Spaß haben und italienisch sprechen. Die Sängerin ist Halbitalienerin und fand es immer schade, die Sprache nie gelernt zu haben. Deshalb ist sie umso begeisterter, dass ihr Liebling nun zweisprachig aufwachsen kann.

In der RTL II-Sendung Echte Familie erklärte die 25-Jährige, wie schön sie es findet, dass Alessio an das Italienische herangeführt wird: "Mich freut das extrem, dass die Nonnina (Oma, d. Red.) mit ihm italienisch spricht und er auch so viel versteht." Die Musikerin hält es für sinnvoll, dass ihr kleiner Liebling gerade in so jungen Jahren so viel über die Sprache lernt wie nur möglich. "Kinder in dem Alter, die saugen alles auf", erklärte die "Can't Stop"-Interpretin.

Vor Kurzem war ein wichtiger Tag für den Dreijährigen, denn er kam in den Kindergarten, wie Mama Sarah im Netz postete: "Alessio hatte heute seinen allerersten Kindergartentag und es war richtig cool." Besonders froh war die Brünette darüber, dass sich ihr Sohnemann gut mit den anderen Kindern versteht.

Instagram / _pietrolombardi_ Alessio und Pietro Lombardi

Instagram/sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi

