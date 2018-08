Am Dienstag hatte Sarah (25) und Pietro Lombardis (26) Sohn Alessio (3) seinen allerersten Kindergartentag. Kurz nach seinem Kita-Debüt meldete sich Mama Sarah völlig erleichtert bei ihren Fans auf Instagram: "Alessio hatte heute seinen allerersten Kindergartentag und es war richtig cool. Es war eigentlich nicht lang, weil wir jetzt erst einmal in der Eingewöhnungsphase sind, und ich sollte mich dann auf einen Stuhl setzen und alles beobachten, aber Alessio war so in seinem Element." Besonders happy sei die Sängerin darüber, dass sich der Dreijährige so gut mit seiner Spielegruppe verstehe.

