Nach dem Sommerhaus ist vor dem Sommerhaus! Schon vor dem großen Finale von Das Sommerhaus der Stars mussten Micaela Schäfer (34) und ihr Schatz Felix Steiner (33) ihre sieben Sachen packen und die Show verlassen. Für das Erotikmodel ist das Hausen in einer kameraüberwachten Hütte aber doch noch nicht rum: Die Nacktschnecke hat wieder ein neues WG-Projekt am Laufen – und darin trägt sie bestimmt noch weniger als auf RTL!

In ihrer Instagram-Story gibt Micaela Schäfer bekannt: "Ich drehe heute hier 'Mica's Sommerhaus der Pornostars." Schauplatz der heißen Nachstellung der jugendfreien Serie: ein hübsches Fleckchen in der Slowakei. Ob Mica tatsächlich als eine Bewohnerin mitwirkt oder den freizügigen Spaß für die Firma Reality Lovers nur moderiert, ist an dieser Stelle aber noch nicht bekannt.

Da scheint sich die Brünette aber schnell wieder aufgerappelt zu haben: Noch vor Kurzem brachten Zankereien mit Felix sie im deutschen Container zum Schluchzen. Ob ihr Liebes-Comeback Micas inneres Porno-Feuer wohl wieder zum Flackern gebracht hat?

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, TV-Star

Instagram / Micaela.schaefer.official Micaela Schäfers Instagram-Story

MG RTL D Micaela Schäfer und Felix Steiner in Folge drei von "Das Sommerhaus der Stars"



