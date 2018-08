Sie geht in ihrer Mama-Rolle total auf! Ex-DSDS-Kandidatin Monique Simon (23) ist Ende Juni zum ersten Mal Mutter eines kleinen Jungen geworden. Schon die Schwangerschaft dokumentierte die Brünette für ihre Fans auf ihren Social-Media-Profilen – kein Wunder also, dass sie ihre Community auch mit in ihren Mutti-Alltag nimmt. Und die 23-Jährige kommt kaum mehr aus dem Schwärmen heraus – sie ist überglücklich mit ihrem süßen Spross!

"Das schönste Wunder", betitelt die Influencerin ihr aktuelles Instagram-Bild. Damit meint sie eindeutig ihren Mini-Hosenmatz, dem sie auf dem zugehörigen Foto das Fläschchen gibt und auf ihn herunter blickt. Auch auf einem weiteren Bild, auf dem Monique ihren Liebling im Kinderwagen schiebt, wirkt die Beauty total zufrieden.

Alles andere als mühelos lief hingegen die Geburt ihres Babys ab: Da das TV-Sternchen den errechneten Geburtstermin weit überschritten hatte, mussten die Wehen schließlich eingeleitet werden. Bei diesem Prozess durfte natürlich auch ein Mini-Video für die Follower nicht fehlen.

Instagram / moniquesimonofficial Monique Simon, Ex-DSDS-Kandidatin

Anzeige

Instagram / moniquesimonofficial Monique Simon, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / Moniquesimonoficial Monique Simon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de