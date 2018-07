Geht's noch süßer? Monatelang fieberte nicht nur Ex-DSDS-Kandidatin Monique Simon (23) der Geburt ihres ersten Kindes entgegen, auch ihre Community konnte den großen Tag kaum noch erwarten. Nach regelmäßigen Bauchfotos folgte endlich das lang ersehnte Ende des Baby-Countdowns. Am 22. Juni erblickte der Promispross das Licht der Welt. Jetzt lässt die frischgebackene Mutti ihre Fans an niedlichen Mama-Sohn-Momenten teilhaben – und plaudert sogar ein wenig aus dem Nähkästchen!

Kurz nach der Geburt bloggt Monique schon wieder fleißig. Mittlerweile haben ihre Posts aber einen knuffigen Gast – ihren Fratz! Bisher kann man zwar noch nicht viel von ihrem ganzen Stolz bewundern, eines sieht man auf den Pics mit Baby-Köpfchen aber trotzdem: Moniques kleiner Mann gleicht in Sachen Haarfarbe seiner brünetten Mama!

Ein kleines Detail lässt die 23-Jährige dann aber doch durchsickern, nämlich den Namen ihres Sprösslings. "Meine große Liebe Nelio", schreibt sie auf Facebook. Obwohl er sich noch nicht so sehr vor der Kamera beweisen konnte, wird in den wenigen Uploads schon deutlich: In Sachen Nickerchen und Bäuerchen macht ihm keiner was vor!

Instagram / moniquesimonofficial Monique Simon, Ex-DSDS-Kandidatin

Instagram / moniquesimonofficial Monique Simon und ihr Sohn Nelio

Lukas Schulze/Getty Images Monique Simon, DSDS-Kandidatin 2017

