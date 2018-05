Pünktlich zum vergangenen Weihnachtsfest ließ Ex-DSDS-Kandidatin Monique Simon (22) ihren Fans eine freudige Nachricht zukommen: Mit einem wohlgeformten Festtagspost informierte sie ihre Community, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Nach dem überraschenden Foto mit ihrem Sechs-Monats-Bauch hat sie ihre Follower mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden gehalten. Mittlerweile befindet sich die Bald-Mama in ihrer 35. Schwangerschaftswoche – das sieht man nicht nur, sie macht es sich auch kuschelig!

In ihrem Post auf Instagram fläzt sich die hochschwangere Netz-Queen auf einem Fellkissen. Für ihr erholsames Nickerchen hat die werdende Mutter aber noch mehr im Schlepptau: Ihr Mops hat mindestens genauso viel Knuddelpotenzial wie die Unterlage. Die Frage, ob das Frauchen und der Vierbeiner ihre Schmusestunde mit einem kleinen Jungen oder einem Mädchen unterm Herzen verbringen, hat Monique noch nicht beantwortet.

Eines steht allerdings fest: In ihrem Bauch wächst auf jeden Fall nur ein Sprössling heran. In einem vergangenen Post schrieb die 22-Jährige: "Noch sechs Wochen bis ich dich in meinen Armen halten kann. [...] Ich liebe dich jetzt schon." Wann wird die Fernsehbekanntheit die Kinderüberraschung wohl auflösen?

Instagram / moniquesimonofficial Monique Simon, DSDS-Kandidatin 2017

Andreas Rentz/GettyImages DSDS-Kandidatin Monique Simon

Instagram / moniquesimonofficial Monique Simon, Ex-DSDS-Kandidatin

