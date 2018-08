Spielt Nico Gollnick (28) etwa ein abgekartetes Spiel? In der TV-Show Das Sommerhaus der Stars war der Unternehmer vor Kurzem mit Freundin Patricia Blanco (47) turtelnd zu sehen gewesen, noch während seiner Teilnahme an der TV-Sendung tauchten schließlich heiße Fotos von ihm mit Ex-Bachelor-Babe Saskia Atzerodt (26) auf. Die vermeintliche Affäre der beiden löste einen Presseansturm aus und ist immer noch ein großes Gesprächsthema. Reality-TV-Expertin Kader Loth (45) ist sich sicher: Genau diese Aufmerksamkeit war Nicos Intention. "Also ich denke, der Typ ist ein absoluter Trittbrettfahrer, der sich irgendwelche bekannten Mädels angelt, um selber bekannt zu werden. Der ist für mich ein Betrüger, der Frauen verarscht!", erklärt sie Promiflash beim AEDT-Sommerfest.

Instagram / nicogollnick, Instagram / Patriciablancoofficial, Instagram / Saskia_atzerodt Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de