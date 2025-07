Patricia Blanco kündigt Auszeit aufgrund von Rassismus an

Patricia Blanco (53) will vorerst Abstand vom Rampenlicht nehmen. In einer bewegenden Instagram-Story zeigt sich die Reality-TV-Bekanntheit erschüttert: Sie sei in den vergangenen Tagen gleich zweimal Opfer rassistischer Beleidigungen geworden. "Es sind viele Tränen geflossen. Ich denke ernsthaft darüber nach, meine Branche zu verlassen", erklärt sie offen. Die Vorfälle hätten sie emotional stark belastet: "Das alles hat mich unendlich viel Energie gekostet. Ich ziehe mich nun ein wenig zurück. Bitte macht euch keine Sorgen."

Einzelheiten zu den rassistischen Vorfällen nennt Patricia nicht – doch ihre Worte lassen erkennen, wie sehr sie die Angriffe getroffen haben. "Wenn Freude von Dunkelheit überschattet wird … Das ist in meinen Augen einfach nur krank. Das Niveau ist auf einem Tiefpunkt. Was ist nur aus unserer Gesellschaft geworden?", schreibt die Tochter von Schlagersänger Roberto Blanco (88). Trotz allem richtet sie sich mit einer starken Botschaft an ihre Follower: "Lasst euch niemals beleidigen, niemals kleinmachen. Bleibt euch treu, seid laut."

Die Entscheidung, sich zurückzuziehen, kommt nur wenige Tage, nachdem sie selbst in den Schlagzeilen gestanden hatte. Erst kürzlich sorgte Patricia auf einem Event mit kritischen Aussagen über bekannte Reality-Kollegen für Aufsehen. Dabei beleidigte sie unter anderem Yvonne Woelke (45). Diese wollte sich dies allerdings nicht gefallen lassen – und feuerte im Netz zurück. "Ihr fragt mich, was ich von der Dame in Blau halte? Ehrlich? Es ist weniger unterhaltsam als einfach nur traurig", machte sie deutlich.

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, TV-Bekanntheit

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, September 2019

