Désirée Nick (61) ist nicht beeindruckt! 2015 nahm die Unterhaltungskünstlerin noch selbst an Promi Big Brother teil, dieses Jahr ist sie als Zuschauerin dabei. In wenigen Minuten flimmert die erste Folge der sechsten Staffel über die deutschen TV-Bildschirme – und Désirée hat die diesjährigen Kandidaten selbstverständlich schon vorab gründlich unter die Lupe genommen. Ihr fachkräftiges Urteil fällt aber ziemlich ernüchternd aus!

Die Hälfte der zwölf Container-Bewohner seien ihr nicht einmal ein Begriff, wie Désirée gegenüber Bild ausplauderte! Einen kennt der Reality-Star aber etwas zu gut – und zwar Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64): "Den hab ich gefressen! Kenne ich aus einer Talkshow, da hat er mich ständig unterbrochen. Nichts ist schlimmer als falscher Adel." Doch auch über die ihr weniger bekannten Gesichter verliert Désirée das eine oder andere weniger schmeichelhafte Wort, wie beispielsweise über Daniel Völz (33): "Schwer vorstellbar, dass er einst von 100 Millionen Spermien das Schnellste gewesen sein soll."

La Nick kann aber nicht nur schießen – vor allem einen Kandidaten findet sie sogar auf Anhieb sympathisch. "Kenn ich nicht. Mag ihn aber, weil er absolut der Einzige ist, der in diesem Panoptikum jemals was aus eigener Kraft geleistet hat", rechnet Désirée Zehnkämpfer Pascal Behrenbruch (33) anerkennend an. 2012 gewann der 1,96 Meter große Sportler sogar die Europameisterschaft. Ob sein Kampfgeist sich auch bei "Promi Big Brother" bewährt?

SAT.1 / Willi Weber Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein bei "Promi Big Brother"

SAT.1/Marc Rehbeck Daniel Völz, "Promi Big Brother"-Kandidat

SAT.1/Willi Weber Pascal Behrenbruch, "Promi Big Brother"-Kandidat

