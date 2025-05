Désirée Nick sicher: Naddel wäre froh über die Schlagzeilen

Nadja Abd el Farrag (✝60) starb am 9. Mai 2025 im Alter von nur 60 Jahren an Organversagen in einem Hamburger Krankenhaus. Die Nachricht ihres Todes löste eine Welle von Medienberichten, Beileidsbekundungen und öffentlichen Reaktionen aus – darunter nun zum wiederholten Mal Désirée Nick (68). Erst kürzlich echauffierte sich die Kultblondine im Gespräch mit der Abendzeitung München: "Ich finde es abstoßend, wie Nadja im Nachhinein noch für Content missbraucht wird." Jetzt meldet sie sich bei RTL erneut zu Wort. Inzwischen ist sich Désirée sicher, dass die große Aufmerksamkeit, die Nadja nach ihrem Tod erhielt, sie sehr glücklich gemacht hätte: "Das war ihre letzte große Schlagzeile", erklärte das ehemalige Playboy-Model.

Nach ihrem Karrierehöhepunkt als Partnerin von Dieter Bohlen (71) hatte Nadja Schwierigkeiten, sich im Rampenlicht zu behaupten. Den Grund dafür, glaubt Désirée zu kennen: "Sie war halt keine Künstlerin. Sie wäre eine wunderbare Hausfrau und Mutter gewesen", so die 68-Jährige spitz. Während ihrer letzten Jahre sei die Hamburgerin von vielen Menschen in ihrem Umfeld ausgenutzt worden. Désirée erklärte, einige hätten ihren Kontakt zu Nadja sogar bewusst für eigenen Nutzen gepflegt, was die ausgebildete Balletttänzerin im Interview scharf kritisierte.

Die Verbindung der beiden Frauen basierte vor allem auf persönlichen Parallelen. Als sie sich 2004 im Dschungelcamp trafen, hatten beide erst kürzlich schmerzhafte Trennungen hinter sich. Während sich Désirée heute vor allem als eigenständige Künstlerin sieht, blieb Nadjas Leben von beruflichen wie persönlichen Unsicherheiten geprägt. Trotz ihres schwierigen Schicksals war sie im Rampenlicht immer präsent – etwa als Gast bei Big Brother oder durch ihre Aktivitäten als DJane. Für Désirée kam Nadjas früher Tod dennoch nicht überraschend: "Ich wusste, dass es kein Happy End gibt."

ActionPress Nadja Abd el Farrag und Dieter Bohlen

ActionPress Désirée Nick, Reality-TV-Ikone

