Tom Beck und Désirée Nick spielen in neuer ZDF-Komödie mit

Tom Beck (47) und Désirée Nick (68) sind bald in der neuen ZDF-Komödie "Keine Scheidung ohne Leiche" zu sehen. Der Film wird Ende Mai im Fernsehen ausgestrahlt und ist bereits eine Woche zuvor in der Mediathek abrufbar. In der turbulenten Komödie spielen Tom Beck und Henrike Fehrs (40) das Ehepaar Nina und Tom Eichkamp, das kurz vor der Scheidung steht. Doch ein unerwartetes Ereignis bringt die beiden erneut zusammen – der plötzliche Tod ihres Paartherapeuten. Gemeinsam versuchen die beiden, die Leiche verschwinden zu lassen, was nicht nur ihre beruflichen Verpflichtungen als Hochzeitsplaner, sondern auch die geplante Traumhochzeit ihrer Kundin Juliane Richter, gespielt von Désirée Nick, ins Chaos stürzt.

Die Verwirrungen nehmen zu, als Nina Vorbrodt (53) als die Polizeibeamtin Anastasia Charalampopoulos ins Spiel kommt. Diese war nicht nur die heimliche Geliebte des verstorbenen Therapeuten, sondern hat auch schnell den Verdacht, dass an dessen Verschwinden etwas faul ist. Mit ihrer scharfen Kombinationsgabe setzt sie das Ehepaar Eichkamp immer mehr unter Druck. Doch das ist längst nicht alles: Die akribisch versteckte Leiche taucht schließlich an einem völlig unerwarteten Ort wieder auf und droht, das ohnehin komplizierte Leben der Figuren vollständig aus der Bahn zu werfen. Mit schwarzem Humor und spritzigen Dialogen verspricht der Film jede Menge turbulente Momente.

Désirée äußerte sich im Vorfeld begeistert über ihren Part in der Komödie. "Einmal im Leben offiziell im Brautkleid agieren zu dürfen, ist – wie bei Frauen üblich – für mich nun mal der schönste Tag in meinem Leben", schwärmte sie im Gespräch mit dem Sender. Die Rolle der glamourösen, aber emotional angeschlagenen Juliane liege ihr sehr. Scherzend betonte sie: "Die Figur ist exzentrisch, attraktiv, glamourös, stilvoll und in seelischer Not: Genau dafür bin ich Expertin."

ZDF und Boris Laewen Nina Vorbrodt im ZDF-Film "Keine Scheidung ohne Leiche"

ZDF und Boris Laewen Désirée Nick in ihrer Rolle für den ZDF-Film "Keine Scheidung ohne Leiche"

