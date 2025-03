Désirée Nick spielt als Gast-Star bei "Dahoam is Dahoam" mit

Die Berliner Entertainerin Désirée Nick (68) sorgt demnächst für frischen Wind in der bayerischen Erfolgsserie "Dahoam is Dahoam". Die Kabarettistin, Buchautorin und Reality-TV-Legende sei laut Informationen von spot on news für insgesamt sechs Episoden der Serie verpflichtet worden. Ab dem 2. Juni 2025 können die Zuschauer die 68-Jährige in ihrer neuen Rolle erleben. Gedreht wird die beliebte Vorabendserie, die seit 2007 täglich im Bayerischen Rundfunk läuft, im fiktiven bayerischen Dorf Lansing. Mit ihrem sprühenden Charme und ihrer außergewöhnlichen Persönlichkeit dürfte Désirée für reichlich Aufregung in der Dorfgemeinschaft sorgen.

Neben ihren Auftritten im Theater ist der Auftritt in "Dahoam is Dahoam" für Désirée ein weiterer Schritt ihres wachsenden Engagements vor der Kamera. Nach ihrer Schauspielrolle im Kinofilm "Ostravaganza" aus dem Jahr 2022 und einem Auftritt in der Krimiserie "SOKO Potsdam", die ebenfalls 2025 ausgestrahlt wird, setzt sie mit der bayerischen Erfolgsproduktion ihre vielseitige Karriere fort. Die Serie begeistert bereits seit Jahren mit bodenständigen und emotionalen Geschichten eine treue Fangemeinde – und Désirée könnte als Gast sicher neue Akzente setzen. Details zu ihrer Figur wurden bisher noch nicht bekannt gegeben.

Die mittlerweile preisgekrönte Entertainerin begann ihre Karriere ganz anders: als Balletttänzerin. An der Berliner Tanzakademie und später in Ensembles an der Bayerischen Staatsoper und der Deutschen Oper Berlin sammelte sie Bühnenerfahrung, bevor sie sich in den 1980er-Jahren beruflich weiterbildete. Neben einem Studium der katholischen Theologie erlangte sie vor allem durch ihre spitze Zunge und ihren Humor Bekanntheit. Ihr markantes Talent führte sie schließlich 2004 zum Sieg bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anouschka Renzi und Désirée Nick, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige