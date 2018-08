Die härteste Herberge war wohl einfach zu hart! Heute Abend startet die sechste Staffel von Promi Big Brother mit zwölf Kandidaten. Die ersten neun Teilnehmer sind bereis am Mittwoch auf die Baustelle gezogen und konnten sich so bereits an die widrigen Umstände gewöhnen. Offensichtlich ist die karge Bleibe dem ersten Star schon zu viel geworden. Noch vor der Ausstrahlung der ersten Folge hat ein Bewohner das Handtuch geworfen!

Die Identität ist natürlich noch streng geheim. Laut Sat.1-Informationen ist die Person in der Nacht auf Freitag ausgezogen und hat damit nur zwei Tage ausgehalten. In der Eröffnungsshow, die ab 20.15 Uhr läuft, wird das Rätsel gelöst. Man kann zumindest drei Namen ausschließen: Rosenverteiler Daniel Völz (33), Realitystar Silvia Wollny (53) und die Exfrau von Ralf Schumacher (43), Moderatorin Cora (41), können es nicht sein. Das Trio wird sein neues Zuhause erst am Abend beziehen.

Damit bleiben noch neun Verdächtige übrig: Love Island-Beauty Chethrin Schulze (25), DSDS-Vorjahressieger Alphonso Williams (56), Marienhof-Darstellerin Nicole Belstler-Boettcher (55), der Schweizer Hellseher Mike Shiva (54), Zehnkämpfer Pascal Behrenbruch (33), Erotik-YouTuberin Katja Krasavice (22), Ex-Bachelorette-Finalist Johannes Haller (30), Busenwunder Sophia Wollersheim (30) und Goodbye Deutschland-Gesicht Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64). Wer glaubt ihr, ist freiwillig gegangen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / Daniel_voelz Daniel Völz im Tonstudio in Berlin

Instagram / katjakrasavice.mrsbitch Katja Krasavice, YouTube-Star

Facebook / @KH.SAYNWITTGENSTEIN Fürst Heinz von Sayn-Wittgestein, Unternehmer

