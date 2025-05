Nach Nadjas Tod: Désirée Nick ist von Promis angewidert

Vor wenigen Tagen wurde die schockierende Nachricht über den Tod von Nadja Abd el Farrag (✝60) publik. Viele Weggefährten und prominente Gesichter verabschiedeten sich daraufhin mit emotionalen Worten von der TV-Persönlichkeit. Genau diese öffentlichen Trauerbekundungen sind es aber, die Désirée Nick (68) sauer aufstoßen: Die Schauspielerin macht im Gespräch mit der Abendzeitung München deutlich, dass sie der Meinung ist, ihre TV-Kollegen spielen ein falsches Spiel. "Die Heuchelei der Branche ist hundert Prozent entlarvt. Ich finde es abstoßend, wie Nadja im Nachhinein noch für den eigenen Content missbraucht wird", betont sie und fügt hinzu, einige Fotos seien nur veröffentlicht worden, "um zu suggerieren, als wäre man befreundet" gewesen.

Désirée findet deutliche Worte für dieses Verhalten. "Es widert mich an, wie nun auf Naddels Grab getanzt wird, von Kollegen, die sich zu Lebzeiten nicht um sie geschert haben", gibt sie zu verstehen und stellt außerdem klar, dass es speziell dieser "PR-Zirkus" gewesen sei, der Naddel zum Verhängnis wurde: "Genau diese verlogene, geheuchelte Ausbeutung, dieser Opportunismus untalentierter Schmarotzer und Selbstdarsteller, die nichts zu bieten haben, hat Naddel zerbrechen lassen." Besonderes Augenmerk legt die Reality-TV-Teilnehmerin auf Olivia Jones (55): Sie finde es enttäuschend, dass die Dragqueen die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin nicht in einem ihrer Etablissements in Hamburg beschäftigte, wo sie sozialisiert war. "Man war doch so gut befreundet!", erklärt die 68-Jährige schnippisch.

Die einstige Partnerin von Dieter Bohlen (71) verstarb am 9. Mai in einer Hamburger Klinik. Kurz nach Bekanntwerden ihres Ablebens drückten viele Prominente ihre Trauer in den sozialen Netzwerken aus – wie unter anderem Kader Loth (52) und Jenny Elvers (53). "Mein Herz blutet", schrieb die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin auf Instagram, während die The 50-Bekanntheit erklärte: "Arme kranke Seele – ruhe in Frieden." Auch der Pop-Titan selbst meldete sich zu Wort – er hielt sich jedoch sehr kurz. "Ich bin sehr traurig!", zitierte ihn Bild.

