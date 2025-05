Elf Jahre ohne Intimität: Désirée Nick hat wieder Sex

Désirée Nick (68), Schauspielerin und Kabarettistin, hat nach elf Jahren ohne körperliche Nähe wieder einen neuen Mann an ihrer Seite. Im Gespräch mit Bild am Sonntag sprach die Künstlerin offen über ihre lange abstinente Phase, die sie aus freien Stücken gewählt habe. "Die Phase ohne Sex ist überwunden. Ich bin wieder im Gebrauch!", verriet sie freimütig. Doch wer genau dieser Mann ist, den sie aktuell datet, bleibt ein Geheimnis. Nur so viel lässt sie durchblicken: Er ist kein Promi, aber man würde staunen, wer es ist.

Désirée hält sich mit weiteren Details zu diesem Lebenskapitel bewusst zurück, beschreibt sich selbst als "diskret". Sie möchte sich nicht in Kategorien wie "feste Beziehung" oder "Affäre" stecken lassen: "Das ist mir zu viel Schwarz und Weiß. Es gibt auch Grauzonen." Die Kabarettistin, die sich selbst als "Langstreckenläuferin" in der Liebe bezeichnet, genießt ihre derzeitige Situation sichtlich. Nur eines stellt sie klar: Humor, äußeres Erscheinungsbild und Chemie seien grundlegende Voraussetzungen, um ihr Herz zu gewinnen. Und: Ihr neuer Partner müsse finanziell auf Augenhöhe mit ihr sein. "Reich bin ich ja selbst", bemerkt sie.

Désirée Nick ist nicht nur für ihren Humor und ihre Schlagfertigkeit bekannt, sondern auch für ihren bissigen Kommentar zu gesellschaftlichen Themen. Dabei scheut sie sich nicht, auch Persönliches preiszugeben, wie in diesem Fall. Mit ihrer unverblümt ehrlichen Art hat sie sich über die Jahre einen festen Platz in der Unterhaltungsbranche gesichert. Privat hat die Berlinerin einen Sohn, von dem sie in der Vergangenheit immer wieder liebevoll erzählt hat. Ihr aktuelles Liebesglück scheint der Schauspielerin nach der langen Pause neuen Schwung zu verleihen – ein Lebensabschnitt, den sie offenbar in vollen Zügen genießt.

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Reality-TV-Star

ZDF und Boris Laewen Désirée Nick in ihrer Rolle für den ZDF-Film "Keine Scheidung ohne Leiche"

