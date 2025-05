Skurril: Désirée Nick will im TV Stefan Mross' Hose öffnen

In der MDR-Talkshow "Riverboat" sorgten Désirée Nick (68) und Stefan Mross (49) für einen Moment, der die Zuschauer offenbar bestens unterhielt. In einer nachgestellten Szene der Serie "In aller Freundschaft" spielte die Kabarettistin eine Ärztin, die den Musikstar als Patienten behandelte. Während Axel Schulz (56) in der Rolle des Krankenpflegers Stefan auf die Liege dirigierte, beschloss Désirée, die Behandlung zu intensivieren und wollte an die Lederhose des moderierenden Musikers. Moderatorin Kim Fisher (56) schritt sofort ein: "Das ist eine Familiensendung, Leute. Die Hose bleibt zu!" Stefan wirkte nach dieser Intervention sichtlich erleichtert und kommentierte mit einem Augenzwinkern: "Da bin ich ja ganz froh, dass sie das gesagt hat."

Abseits des humorvollen TV-Auftritts gewährte Stefan Einblicke in sein derzeitiges Leben auf vier Rädern. Zusammen mit seiner Partnerin Eva Luginger lebt er seit einigen Jahren in einem Wohnmobil und genießt die Freiheit, die dieses Leben bietet. "Freiheit kann man sich nicht kaufen. Das ist der größte Luxus, den es gibt", schwärmte der Musiker. Allzu idyllisch verläuft der Alltag jedoch nicht immer: Stefan berichtete von einer Panne, bei der 20 Zentimeter Neuschnee ihr Gefährt zum Stehen brachten. "Es haben uns dann zwei Traktoren rausgezogen", erzählte er lachend.

Désirée Nick, die für ihren scharfen Humor und provokanten Stil bekannt ist, zeigte an diesem Abend einmal mehr ihre Bühnenpräsenz. Auch privat hält sie nicht hinter dem Berg, wenn es darum geht, klare Meinungen zu vertreten und für Unterhaltung zu sorgen. Stefan hingegen, der sich auf seinen bevorstehenden 50. Geburtstag im November freut, wirkt mit seinem nomadischen Lebensstil zufrieden. "Ich liebe ihn! Denn ich weiß, ich werde 93. Das ist mein Optimismus", sagte er selbstbewusst. Während die beiden in der Talkshow für Lacher sorgten, bewiesen sie zugleich, wie unterschiedliche Lebenskonzepte dennoch für Unterhaltung und Sympathie sorgen können.

ZDF und Boris Laewen Désirée Nick in ihrer Rolle für den ZDF-Film "Keine Scheidung ohne Leiche"

Instagram / stefan.mross Stefan Mross, Schlagersänger

