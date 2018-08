Baby-Hammer im Promi Big Brother-Haus! In der vergangenen Folge wunderten sich die Zuschauer des TV-Experiments schon, warum Sophia Wollersheim (30) nicht an der Challenge teilnehmen durfte. Schnell kamen Gerüchte auf, der Beauty-OP-Fan müsste wegen seiner vielen Eingriffe aussetzen. Nun verriet die Ex von Bert Wollersheim (67) allerdings den wahren Grund – und der hat es in sich! Sophia erwartet ihr erstes Kind!

Wow, mit dieser Offenbarung hätte wohl niemand gerechnet! Immerhin ist Sophia schon seit einigen Monaten Single. Auf dem "Promi Big Brother"-Beichtstuhl ringt sie erst lange mit sich: "Es fällt mir schwer gewisse Dinge zu machen. Die letzten Wochen habe ich meine Prioritäten geändert in meinem Leben", erklärt sie. Dann lässt das Model die Bombe endgültig platzen: "Ich bin schwanger! Ich erwarte ein kleines Baby. Es ist raus!" Genau deshalb verzichtet sie nun auch auf ihr Markenzeichen: das Korsett. Wer der glückliche Papa ist, verriet das Reality-Sternchen noch nicht.

Ihre Container-Mitbewohner schienen von dieser News allerdings nicht sonderlich überrascht zu sein. Aus Katja Krasavice (22) platzte es jedenfalls sofort heraus: "Ich wusste das!" Und auch Chethrin Schulze (25) hatte schon eine Vorahnung: "Ja, ich wusste das auch sofort.”

Sheri Determan/WENN.com Sophia Wollersheim auf einer Hollywood-Party

Anzeige

Mathis Wienand / Freier Fotograf Sophia Wollersheim in Düsseldorf 2018

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Wollersheim

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de