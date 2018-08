So langsam sind die Betten im Promi Big Brother-Haus belegt! Am Freitag startet eine neue Runde des Reality-TV-Formats. Nachdem in den vergangenen Wochen die Gerüchteküche über den diesjährigen Cast bereits heftig gebrodelt hatte, gab der Sender vor einigen Tagen bereits die ersten drei Kandidaten bekannt: YouTuberin Katja Krasavice (22), DSDS-Sieger Alphonso Williams (56) und die ehemalige Marienhof-Darstellerin Nicole Belstler-Boettcher (55) werden in den Container ziehen. Nun bestätigt Sat.1 sechs weitere Bewohner!

Die männlichen Zuschauer dürfen sich in diesem Jahr wohl vor allem auf jede Menge nackte Haut freuen: Neben Erotiksternchen Katja werden laut der offiziellen Facebook-Seite von "Promi Big Brother" nämlich auch OP-Junkie Sophia Wollersheim (30) und Love Island-Beauty Chethrin Schulze (25) in die Fernseh-WG ziehen. Die beiden sind dafür bekannt, dass sie ihre weiblichen Rundungen nur zu gerne in knappen Outfits präsentieren.

Damit es im PBB-Haus auch nicht langweilig wird, bekommen die Damen natürlich auch Gesellschaft von einigen männlichen Kandidaten. So stellen sich auch Bachelorette-Boy Johannes Haller, Goodbye Deutschland-Star Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64), der Schweizer Hellseher Mike Shiva und der deutsche Leichtathlet Pascal Behrenbruch dem TV-Abenteuer. Auf welchen Bewohner freut ihr euch aktuell am meisten? Stimmt im Voting ab!

Facebook / Karl Heinz Fürst von Sayn-Wittgenstein Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein

Instagram / mikeshiva Mike Shiva, Hellseher

Getty Images Pascal Behrenbruch, Leichtathlet

