Es war ein Schock für alle Bachelor-Fans: Im Juni dieses Jahres gaben Sebastian Pannek (32) und Clea-Lacy Juhn (27) ihre Trennung bekannt. Rund anderthalb Jahre galten der Ex-Rosenkavalier und seine Auserwählte als das absolute TV-Traumpaar. Über die genauen Gründe für das plötzliche Liebesaus schweigen die beiden allerdings bis heute. Im Promiflash-Interview sprach jetzt Kumpel Leonard Freier (33) über die Beziehung der beiden: Haben Sebastian und Clea-Lacy einfach nicht zusammengepasst?

Beim AEDT-Sommerfest in Berlin stellte der ehemalige Bachelor gegenüber Promiflash zunächst klar: Er mag sowohl Basti als auch Clea – allerdings habe es für ihn immer ein Problem bei den Turteltauben gegeben. "Ich muss sagen, als Paar – also, das soll überhaupt nicht negativ sein. Ich finde die beiden wirklich ganz toll [...]. Aber wenn sie zusammen waren, bin ich ehrlich, ich fand auch, das hat nicht wirklich gepasst", erklärte Leonard in dem Gespräch. Warum genau er dieser Meinung ist, ließ sich der 33-Jährige aber nicht entlocken.

Vor einigen Wochen sprach Leonard schon einmal über Basti und Clea – da war von Trennungsgründen noch keine Spur. Als Promiflash Leo und seine Frau Caona auf die traurigen News ansprach, zeigten sich die beiden überrascht angesichts der Krise des einstigen Couples. Aber auch damals stellte Leonard schon klar: "Die sind beide total supertolle Menschen. Ich finde das total schade für die beiden!"

WENN.com Sebastian Pannek und Clea-Lacy bei den About You Awards 2018

AEDT/WENN.com Leonard Freier mit seiner Caona, Clea-Lacy Juhn und Sebastian Pannek

AEDT/WENN.com Caona und Leonard Freier bei den NYX-Face-Awards 2018

