Mit dieser Baby-News hat gestern Abend wohl kaum einer gerechnet: Wie aus dem Nichts plauderte Sophia Vegas (30) vor laufender Kamera im Promi Big Brother-Haus aus, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Mehr Details zur Schwangerschaft verriet sie nicht – so ist zum Beispiel auch die Identität des werdenden Vaters eigentlich noch ein wohlbehütetes Geheimnis. Einer, der den Mystery Man allerdings kennt und sogar schon persönlich getroffen hat, ist Sophias Ex-Mann Bert Wollersheim (67). In einem Interview packte er jetzt über das erste Treffen mit dem Bald-Papa aus.

"Sophia hat mir den Herrn – er kommt aus Los Angeles – bei einem Besuch in Düsseldorf in der Zigarren-Lounge des Breidenbacher Hofs als den Mann an ihrer Seite vorgestellt", erzählte Bert im Gespräch mit Bild. Doch was hält der 67-Jährige vom Neuen seiner Ex? "Ich war wirklich angenehm überrascht, er macht einen sehr seriösen Eindruck auf mich. Ich bin sicher, dass er ihr gut tut", lautete sein überraschend mildes Urteil. Ob der neue Mann an Sophias Seite gestern wohl eingeschaltet hat, als die Wahlamerikanerin die Babybombe in der Promi-WG platzen ließ?

Unter Tränen erklärte die 30-Jährige ihren Mitbewohnern und den TV-Zuschauern, warum sie nicht gleich mit der Sprache rausgerückt ist: "Das Ding ist einfach, dass ich das selber erst mal für eine gewisse Zeit für mich behalten habe. Ich möchte, dass die Zuschauer nicht denken, dass ich wegen meiner Rippen keine Challenges machen kann. Ich bin gesund. Mir geht’s gut."

WENN.com Bert Wollersheim

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Wollersheim am Pool

Anzeige

Promi Big Brother, Sat. 1 Sophia Vegas lässt Baby-Bombe platzen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de