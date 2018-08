Endlich können Fans wieder einen Blick auf Ed Westwick (31) werfen! In den vergangenen Monaten musste sich der Schauspieler schwerwiegende Vorwürfe gefallen lassen: Angeblich hätte er im Jahr 2014 drei Frauen sexuell missbraucht. Daraufhin zog sich der Brite zurück und verzichtete auf öffentliche Auftritte. Aus Mangel an Beweisen wurde das Verfahren gegen den Gossip Girl-Star jedoch vor Kurzem eingestellt. Wenig später wurde nun auch der TV-Hottie wieder in Hollywood gesichtet!

Ed ließ es sich am Wochenende in einem angesagten Restaurant in Los Angeles so richtig gut gehen. Der 31-Jährige war sogar so guter Laune, dass er ein kurzes Gespräch mit den anwesenden Paparazzi führte. "Ich bin froh, dass jeder jetzt die Wahrheit kennt", äußerte er sich laut TMZ knapp zu dem abgeschlossenen Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs.

Auch aus beruflicher Sicht dürfte sich Ed über die jüngsten Entwicklungen freuen. Aufgrund der Vorwürfe geriet nämlich auch seine Karriere ins Stocken: Viele Produzenten wollten den Serienstar nicht mehr engagieren. Doch diesen Tiefpunkt scheint der Frauenschwarm nun ein für alle Mal überwunden zu haben: "Ich werde jetzt auch bald wieder vor der Kamera stehen", stellte er mit einem Lächeln in Aussicht.

CHRIS DELMAS/AFP/Getty Images Ed Westwick bei der BAFTA Los Angeles TV Tea Party

Evan Agostini / Getty Images Ed Westwick, Leighton Meester, Blake Lively, Nicole Fiscella, Taylor Momsen, Chace Crawford und Matt

Getty Images / Joshua Blanchard Ed Westwick bei der BAFTA in Los Angeles 2017

