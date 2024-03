Ed Westwick und seine Amy feiern Verlobung mit ihrer Familie

Sie lassen sich und ihre Liebe feiern. Ed Westwick (36) und Amy Jackson (32) hatten sich Anfang des Jahres verlobt. Den Antrag machte der Gossip Girl-Star seiner Freundin nicht etwa in ihrer Heimat in England, sondern während eines Ski-Trips in den Schweizer Alpen. Die große Fete mit all ihren Liebsten scheint jetzt anzustehen: Daily Mail liegt ein exklusiver Schnappschuss vor, der das Paar auf dem Weg zu seiner Verlobungsparty zeigt. Die zwei wurden beim Verlassen eines Hotels im Londoner Stadtteil Mayfair gesichtet. "Die Planung dieses Abends macht uns eine große Vorfreude auf unsere Hochzeit. Es war etwas ganz Besonderes, unsere Freunde und Familie zum Feiern zu versammeln", erklärte Ed dem Magazin.

Ende Januar teilte Amy via Instagram einige Aufnahmen vom romantischen Antrag. Auf den Bildern ist zu sehen, wie Ed vor seiner Partnerin auf die Knie geht und die zwei ihre Verlobung feiern. Bevor der Schauspieler Amy die Frage aller Fragen stellte, hatte er deutlich gemacht, dass er sich mit ihr eine Zukunft vorstellen könne. Im Gespräch mit Hello! erklärte der 36-Jährige, dass er heiraten wolle: "Ich bin in einem wundervollen Haushalt aufgewachsen, in dem meine Mutter und mein Vater verheiratet waren. Meine Eltern haben sich bis zum Schluss heftig geliebt. [...]." Diese Art von Beziehung wünsche sich Ed für sich selbst.

In Amy hat Ed nun die Frau fürs Leben gefunden. Für seine zukünftige Frau soll dem Briten nichts zu teuer gewesen sein. Eine Edelsteinexpertin verriet im Interview mit Daily Mail, wie teuer der Ring ihrer Meinung nach gewesen sei. "Amy Jacksons Verlobungsring sieht aus wie ein atemberaubender und zeitloser ovaler Vier-Karat-Solitär-Diamant", erklärte Adele Narcisi. Ein solches Prachtexemplar könne je nach Größe und Naturbelassenheit auf bis zu 116.000 Euro kosten.

Instagram / edwestwick Amy Jackson und Ed Westwick

Getty Images Ed Westwick, Schauspieler

