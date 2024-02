Ed Westwick und seine Verlobte Amy strahlen im Partnerlook

Zwischen Ed Westwick (36) und Amy Jackson (32) könnte es aktuell wohl kaum besser laufen! Anfang des Jahres hatte sich der Schauspieler mit seiner Liebsten verlobt. Vor einer traumhaften Kulisse in den Schweizer Alpen hatte der Gossip Girl-Darsteller dem Model einen romantischen Antrag gemacht. Seitdem zeigen sich die beiden regelmäßig überglücklich in der Öffentlichkeit. Nun strahlen Ed und Amy auf der Londoner Fashion Week.

Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, besucht das Paar die Perfect X AMI Issue Six Launch Party. Gut gelaunt und Händchen haltend kommen die beiden bei der Location an. Sowohl Ed als auch Amy tragen einen Hosenanzug mit Oversize-Schnitt. Während der TV-Star auf einen schwarzen Anzug mit weißen Streifen setzt, zeigt sich die Schauspielerin in einem beigefarbenen Blazer mit passender Hose.

In Sachen Ehe will sich Ed vor allem ein Beispiel an seinen Eltern nehmen. "Ich bin in einem wundervollen Haushalt aufgewachsen, in dem meine Mutter und mein Vater verheiratet waren. Meine Eltern haben sich bis zum Schluss innig geliebt. Ich habe sie und ihre Beziehung vergöttert", erklärte er im Interview mit Hello!.

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson

