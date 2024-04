Ed Westwick und Chace Crawford überraschen Fans mit Selfie!

Es ist ein Anblick, der viele Fans erfreut: Chace Crawford und Ed Westwick (36) zeigen sich wiedervereint auf einem Selfie! Zwischen 2007 und 2012 spielten die beiden die Charaktere Nate Archibald und Chuck Bass in der Hit-Serie Gossip Girl – und ließen dabei das ein oder andere Herz der Zuschauer höherschlagen. Jetzt teilt Chace (38) bei Instagram ein Bild mit seinem ehemaligen Kollegen, auf dem die beiden grinsend in die Kamera schauen. Dazu schreibt er: "Bin einem alten Freund begegnet." Und auch ein Dritter gesellt sich zu der Reunion dazu – jedoch nur unter dem Beitrag. Dort kommentiert der "Gossip Girl"-Produzent Josh Schwartz (47) nämlich: "Kommt mir bekannt vor."

Mit dem Foto stößt Chace bei seinen Followern auf jede Menge Jubel. Viele lassen es sich nicht nehmen, ihre Kommentare so zu verfassen, als würde Gossip Girl selbst über das Zusammentreffen der beiden sprechen! "Gesichtet: Man sagt, dass alte Freunde entweder für immer bleiben oder vom Winde verweht werden, aber es sieht so aus, als ob die Wiedervereinigung von Nate und Chuck wie ein altes Märchen ist. Sollten wir unsere Augen offen halten? Ihr wisst, ihr liebt mich. Xoxo, Gossip Girl", schreibt beispielsweise ein Nutzer. Aber auch andere Fans zeigen ihre Begeisterung: "Ich vermisse sie so sehr!" und "Zwei der bestaussehendsten Männer der Welt!", kommentieren sie unter dem Bild.

Wie genau es zu der Reunion der beiden "Gossip Girl"-Stars kam, verrät Chace aber nicht. Dass die beiden zurück in ihre Rollen im "Gossip Girl"-Universum kehren, ist wohl eher nicht der Fall – wobei Ed in der Vergangenheit bereits Interesse daran zeigte. Während eines Auftritts im "iHeartRadio"-Podcast erzählte er, dass er wisse, dass Fans ihn gerne wieder in dieser Welt sehen würden. Er fügte aber hinzu: "Leider steht das nicht auf dem Plan, hat man mir gesagt." Für das HBO-Max-Reboot der Serie, das zwei Jahre lang lief, hatte man aber laut Just Jared versucht, Chace in seiner Rolle als Nate zurückzuholen. Die Terminplanung des Schauspielers hat dies aber nicht zugelassen.

Getty Images Ed Westwick und Chace Crawford, 2015

Getty Images Ed Westwick, Penn Badgley, Leighton Meester, Blake Lively und Chace Crawford im Juli 2007

Hättet ihr euch über eine Rückkehr von Ed und Chace als Chuck und Nate gefreut? Ja, total! Ich habe die beiden geliebt! Nein, ich bin kein großer Fan. Ergebnis anzeigen



