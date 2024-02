Nach Verlobung: Ed Westwick und Amy strahlen auf einem Event

Sie kommen aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus! Ed Westwick (36) war vor allem durch die Rolle des Chuck Bass in der Serie Gossip Girl bekannt geworden. Doch nicht nur beruflich läuft bei dem Schauspieler alles rund: Auch privat könnte er zurzeit wohl nicht glücklicher sein. Seit 2022 geht er offiziell mit seiner Kollegin Amy Jackson (32) durchs Leben. Vor wenigen Tagen stellte ihr der Musiker dann die Frage aller Fragen. Nun zeigen sich Ed und Amy nach ihrer Verlobung erstmals öffentlich!

Die Turteltauben besuchten im Rahmen der BAFTA Awards zusammen die Vanity Fair EE Rising Star Party. Dafür wählten die beiden ein Outfit ganz in Schwarz: Während Ed sich für eine schlichte Jeans und ein langes Jackett entschieden hatte, strahlte seine frisch Verlobte in einem engen und langen schwarzen Kleid mit Herzausschnitt. Ihren Verlobungsring zeigte sie jedoch nicht: Der Bollywood-Star versteckte seine Hände unter langen Handschuhen, die bis zum Oberarm reichten. Dabei strahlen die Leinwandschönheiten glücklich in die Linse.

Dass Amy ihren Klunker nicht zur Schau stellt, mag einige Fans überraschen: Immerhin soll Ed für das Schmuckstück tief in die Tasche gegriffen haben, wie die Edelsteinexpertin Adele Narcisi gegenüber Daily Mail erklärt. Ein Juwel dieser Art könne je nach Größe und Naturbelassenheit auf bis zu 116.000 Euro geschätzt werden. Der Diamant könnte jedoch auch im Labor gezüchtet worden sein und würde dann rund 30.000 Euro kosten.

Anzeige

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson, Schauspieler

Anzeige

Promiflash Ed Westwick und Amy Jackson im Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de