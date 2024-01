Ziemlich verdächtige Fotos: Hat sich Ed Westwick verlobt?

Sind sie den nächsten Schritt gegangen? Vor allem als Chuck Bass in der Serie Gossip Girl ist Ed Westwick (36) bekannt geworden. Auch noch Jahre nach dem Staffelfinale himmeln viele Fans den Charakter und seine Liebesgeschichte mit Blair Waldorf, gespielt von Leighton Meester (37), an. Im wahren Leben hat der Brite anscheinend auch die richtige Partnerin gefunden. Haben Ed und seine Liebste Amy Jackson (31) sich jetzt sogar verlobt?

Promiflash liegen exklusive Bilder vor, die ziemlich verdächtig aussehen. Auf einem Schnappschuss umarmen sich Amy und Ed vor einer atemberaubenden Kulisse im Schnee und schauen sich verliebt an – doch vor allem das zweite Pic sagt mehr aus. Denn die 31-Jährige schaut etwas an ihrer Hand an, während sie die Finger ausstreckt: einen Verlobungsring? "Auf der Brücke ging er auf die Knie und hat um ihre Hand angehalten", berichtet die aufmerksame Leserin. Ein anderes Foto zeigt die Turteltauben mit Champagnergläsern in den Händen – ganz offensichtlich hatten sie etwas zu feiern. Amy habe sich sehr gefreut und sagte, dass der Ring "die perfekte Größe" habe, erklärt die Augenzeugin weiter.

Schon im Oktober sprach der Schauspieler von Hochzeit und Kindern. "Ich bin in einem wundervollen Haushalt aufgewachsen, in dem meine Mutter und mein Vater verheiratet waren. Meine Eltern haben sich bis zum Schluss heftig geliebt. Ich habe sie und ihre Beziehung vergöttert", erklärte Ed gegenüber Hello! und betonte, dass er sich genau so eine Lovestory für sich selbst wünsche.

Promiflash Amy Jackson und Ed Westwick

Promiflash Ed Westwick und Amy Jackson im Januar 2024

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson, 2023

