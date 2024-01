Tatsächlich: Ed Westwick hat Amy einen Heiratsantrag gemacht

Sie wollen sich ewige Treue schwören! Ed Westwick (36) und Amy Jackson (31) gehen seit 2021 zusammen durchs Leben. Ihre Beziehung hatten die beiden Schauspieler zunächst geheim gehalten. Nachdem öffentlich wurde, dass die zwei ein Paar sind, sprachen sie darüber, dass sie sich durchaus gemeinsamen Nachwuchs vorstellen können. Dem steht jetzt nichts mehr im Weg – denn Ed und Amy haben sich verlobt!

Amy teilte via Instagram Schnappschüsse, auf denen zu sehen ist, wie Ed vor ihr auf die Knie geht und ihr die Frage aller Fragen stellt. Vor einer traumhaften Kulisse in den Schweizer Alpen machte der Gossip Girl-Darsteller seiner Liebsten einen Antrag – und sie nahm ihn an. Die Turteltauben besiegelten das mit einem Knutscher und fielen sich glücklich in die Arme.

Einen Tag zuvor gab es bereits Gerüchte, dass sich Ed und Amy verlobt hätten. Eine Promiflash-Leserin lichtete das Pärchen am selben Ort ab. Auf den Bildern war zu sehen, wie die Britin total glücklich auf ihre Hand schaut, deren Finger ein Ring zierte. Anschließend stoßen Ed und Amy mit Champagnergläsern auf ihr Liebesglück an.

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson bei den National Film Awards in London, Juli 2022

Getty Images Ed Westwick und Amy Jackson im September 2022

Promiflash Amy Jackson und Ed Westwick

