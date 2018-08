Was für eine megaschmale Silhouette! Kim Kardashian (37) gilt unangefochten als Kurven-Queen. Mittlerweile ist die Dreifach-Mama mittig noch weiter sichtlich erschlankt. Kein Wunder, sportelt sie doch für einen flachen Bauch regelmäßig im Gym – und hat so auch bereits ihr Gewicht auf unter 60 Kilogramm reduziert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Zurzeit genießt die Frau von Kanye West (41) die Früchte ihres Fitness-Erfolgs in Miami, wo sie gerade mit ihren Kindern urlaubt. Dort präsentierte Kim jetzt auf einer Jacht ihre Bodytransformation.

Zusammen mit ihren beiden ältesten Sprösslingen Saint (2) und North (5) tankt der Reality-TV-Star Sonne im Sunshine State. Ihre Kurven werden von einem figurbetonten Overall verhüllt. Beim Anblick der Paparazzi-Fotos fällt auf, dass sich der Verlust von so einigen Kilos an ihrer Körpermitte deutlich bemerkbar macht – an ihrem Vorderbau und ihrer knackigen Kehrseite hingegen nicht. Die vollen Brüste, die schmale Taille und der feste Po beweisen: Die Unternehmerin hat sich eine bilderbuchreife Sanduhr-Figur erarbeitet! Ihr Ehemann kann sich an diesem Anblick allerdings zurzeit wohl nicht erfreuen. Den Bildern nach sind zwar Kims Freunde Jonathan Cheban (44) und Larsa Pippen (44) auf dem Ausflug dabei – der Rapper und auch Töchterchen Chicago scheinen jedoch nicht mit an Bord zu sein.

Manchmal scheint das Paar eben auch ein wenig Abstand voneinander zu genießen. Immer mal wieder soll es in der Ehe von Kanye und Kim kriseln. Aktuellster Aufreger: In seinem kürzlich veröffentlichen Track "XTCY" rappt der Musiker über seine Sexfantasien mit Kims vier attraktiven Schwestern, was seine Frau und den gesamten Kardashian-Jenner-Klan sehr erzürnt haben soll.

MEGA Kim Kardashian

MEGA Kim Kardashian und North West auf einer Jacht in Miami

MEGA Kim Kardashian auf einer Jacht in Miami

