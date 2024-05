Bei Tom Bradys Show: Kim Kardashian kassiert laute Buhrufe

Die neue Netflix-Show "The Roast of Tom Brady" hat es in sich! In der Sendung wird der ehemalige NFL-Quarterback von Sportgrößen und Comedians wie Kevin Hart (44) den ganzen Abend lang scherzhaft verspottet. Auch Überraschungsgäste wie Kim Kardashian (43) sind eingeladen, um sich über den Sportler lustig zu machen. Doch der Auftritt der The Kardashians-Bekanntheit beginnt anders als geplant. Als der Moderator Kevin sie zur Bühne bittet, zeigt sich das Publikum überhaupt nicht begeistert. Minutenlang wird die Skims-Gründerin ausgebuht, sodass sie anfangs nicht mal zu Wort kommt. Kim versucht die unangenehme Situation professionell wegzulachen, doch in ihren Augen erkennt man deutlich die Enttäuschung.

Die Buhrufe hören erst auf, als Kevin die Zuschauer um Ruhe bittet. Doch dann kommt es zu einer überraschenden Wendung: Trotz des negativen Starts bringt Kim das Publikum mit ihrer lustigen Performance total zum Lachen. Humorvoll scherzt sie über ihre angebliche romantische Vergangenheit mit Tom (46) und über ihren Stiefvater Caitlyn Jenner (74). Sogar über ihre familiäre Verbindung mit dem kürzlich verstorbenen O.J. Simpson (✝76) macht sich die Unternehmerin lustig.

An dem Abend musste der Realitystar jedoch nicht nur mit den lautstarken Buhrufen des Publikums fertig werden. Auch zahlreiche Seitenhiebe ihrer TV-Kollegen musste Kim verkraften. Sogar Tom machte sich über die vierfache Mutter lustig. "Danke Kim, dass du heute hier warst", richtet der ehemalige American-Football-Spieler vorerst wohlwollende Wort an die 43-Jährige. Doch dann fügt er hinzu: "Ich weiß, sie hatte große Angst, heute Abend hierherzukommen, nicht wegen der Show, sondern weil ihre Kinder somit heute bei ihrem Vater sind." Spielt der Quarterback damit auf die psychische Erkrankung von Kanye West (46), Kims Ex-Mann, an?

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Caitlyn Jenner

Getty Images Tom Brady bei dem Netflix-Event "The Greatest Roast Of All Time: Tom Brady"

