Da hat er sich mächtig ins Fettnäpfchen gerappt. In Kanye West (41) steckt ein echter Schlawiner – das jedenfalls lässt ein Song des Musikers vermuten, der seit wenigen Tagen im Netz kursiert. Der Track "XTCY", den der Produzent Clark Kent selbst via Social Media veröffentlichte, hat es nämlich ganz schön in sich. In den Zeilen der Nummer rappt Kanye über Sex – und zwar mit seinen vier Schwägerinnen! Für seine Frau Kim Kardashian (37) ein absolutes No-Go: Die Reality-Queen ist fuchsteufelswild!

Von den – jetzt nicht mehr so geheimen – Fantasien ihres Mannes mit ihren Schwestern Khloe (34), Kourtney (39), Kendall (22) und Kylie (21) scheint die Kurven-Beauty mehr als nur erzürnt zu sein. Gegenüber Radar Online verriet ein Insider jetzt: "Kim war außer sich vor Wut. Er hat den Text vor der Veröffentlichung niemandem gezeigt." Die Dreifach-Mama wäre regelrecht angewidert – ebenso wie der übrige Kardashian-Jenner-Klan. "Sie sind einfach angeekelt. Die ganze Familie ist schockiert, dass er (Kanye, Anm. d. Red.) sie so sexualisiert hat", erzählte die Quelle.

Was Kanye jetzt wohl blüht? Immerhin hat er nicht nur den Groll seiner Liebsten auf sich gezogen, sondern auch den seiner ganzen angeheirateten Verwandtschaft. Trotzdem sehe der 41-Jährige die Situation gelassen. Wie der Informant weiter erklärte, habe Kanye mehrmals betont, es handele sich dabei doch nur um "einen guten Scherz".

Instagram / khloekardashian Khloe und Kim Kardashian mit Kylie und Kendall Jenner und Kourtney Kardashian

Neilson Barnard/Getty Images for adidas Kanye West in Los Angeles

Splash News Kim Kardashian bei der Beautycon 2018

