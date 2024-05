Direkt nach Met Gala: Kim Kardashian fliegt nach Hamburg

Kim Kardashian (43) hetzt von einem Termin zum nächsten. Vor nicht einmal 24 Stunden präsentierte sich die Unternehmerin noch auf der berühmt-berüchtigten Met Gala und posierte zwischen anderen Stars und Sternchen für die Kameras. Wie Bild nun berichtet, sei es für den Realitystar direkt im Anschluss an das Fashion-Event zum Flughafen gegangen. Für einen Auftritt auf dem OMR Festival, einer Messe für Online-Marketing, fliegt die US-Amerikanerin nach Hamburg. Dort wird Kim einen 40-minütigen Vortrag über ihre Online-Strategien und Marketingtricks halten.

Danach geht es für die Familienmutter weiter in das Luxushotel "Vier Jahreszeiten", in dessen Restaurant sie bei einer Podiumsdiskussion mit 200 weiteren Gästen dabei sein wird. Daran teilnehmen sollen ebenfalls unter anderem Caro Daur (29), Ski Aggu (26) und auch Toni Garrn (31). Bereits am Abend geht es für Kim dann auch schon wieder zurück in ihr Heimatland.

Auf der Met Gala sorgte Kim für großes Aufsehen. Daran ist nicht nur ihr spektakuläres Kleid schuld, welches sie ausgerechnet mit einem grauen Cardigan kombinierte, sondern vor allem ihre erschreckend schmale Taille! "Wie viele Rippen hat sich Kim dafür entfernen lassen?" und auch "Es sieht aus, als hättest du Schmerzen", äußern sich besorgte Fans auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei "The Roast of Tom Brady"

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Kims Termine so knapp abgepasst sind? Klar, so ist das, wenn man berühmt ist! Nein, das überrascht mich doch! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de