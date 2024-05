Nach Liebes-Aus: So steht Kim Kardashian zu Odell Beckham

Herrscht böses Blut zwischen Kim Kardashian (43) und Odell Beckham Jr. (31)? Im Herbst des vergangenen Jahres sollen der Realitystar und der NFL-Spieler begonnen haben, sich zu daten. Vor wenigen Wochen soll damit aber schon wieder Schluss gewesen sein. Sind die beiden Berühmtheiten etwa im Schlechten auseinandergegangen? Ein Insider will wissen, dass dem nicht so ist. "[Sie] haben noch immer viel Respekt füreinander", plaudert die Quelle gegenüber TMZ aus. Kim und Odell seien beide zu dem Schluss gekommen, dass sie besser als Freunde funktionieren. Die Unternehmerin soll der Liebschaft nicht hinterhertrauern und genießt es wohl, wieder Single zu sein.

Ihre angebliche Romanze versuchten Kim und Odell weitestgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten – bestätigt wurde sie von keinem der beiden. Hin und wieder wurden die Influencerin und der Sportler aber gemeinsam gesichtet. "Es gab nicht so viele öffentliche Turteleien wie bei einigen anderen Paaren, aber es gab viele Berührungen und sie waren die ganze Zeit in der Nähe des anderen. Sie haben darauf geachtet, nicht zu sehr übereinander herzufallen, aber die Chemie stimmte", äußerte ein weiterer Tippgeber damals im Gespräch mit People.

Zuletzt kamen auch Gerüchte auf, dass Kim womöglich um die Aufmerksamkeit ihres Ex Kanye West (46) buhlt. Die Spekulationen hatten damit begonnen, dass sich das It-Girl im Netz mit einem ähnlichen Look wie Bianca Censori (29) gezeigt hatte – der neuen Frau des Rappers. "Kim [könnte] aus psychologischer Sicht gesehen diese Fotos in einem Versuch gemacht haben, um Kanye zu überzeugen, dass ihr der Look besser steht", vermutete der PR-Experte Ryan McCormick gegenüber Mirror und glaube, dass Kim möglicherweise noch eine Rechnung mit dem Musiker offen habe.

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Instagram, 2024

