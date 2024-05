Deshalb trug Kim Kardashian auf der Met Gala einen Cardigan

Dieses Accessoire warf viele Fragen auf. Kim Kardashian (43) lässt sich auch in diesem Jahr nicht das berühmt-berüchtigte Fashion-Event, die Met Gala, entgehen. Der Look des Realitystars zum Motto "The Garden of Time" sorgte aber nicht nur aufgrund seiner ziemlich schmalen Taille für viel Aufsehen. Das glamouröse silberfarbene Kleid kombinierte Kim zudem mit einem gewöhnlichen grauen Cardigan – was hat es damit auf sich? "[Es war] die wildeste Nacht meines Lebens in einem Garten. Ich bin einfach losgerannt und habe mir das Sweatshirt meines Freundes gegriffen und angezogen und musste zur Arbeit. Meine Haare waren ein totales Chaos", erklärt die Unternehmerin gegenüber Vogue. Diese Situation habe ihren Look inspiriert.

Modefans finden den Cardigan aber eher unpassend. "Oh, Kim Kardashian, warum hältst du dieses Oberteil fest, es hat das gesamte Kleid ruiniert" oder auch "Kim Kardashian tut diesem krankhaften Korsett keinen Gefallen mit diesem langweiligen Cardigan. Von ihren Haaren fange ich gar nicht erst an. Ich habe schon Kopfschmerzen nur vom Hinsehen", äußern sich nur zwei von vielen Nutzern auf X.

Es ist allerdings nicht nur Kims Frisur oder ihr Cardigan, was die Öffentlichkeit entsetzt – es ist vielmehr die sehr schmale Taille der 43-Jährigen! "Wie viele Rippen hat sich Kim dafür entfernen lassen?" oder auch "Es sieht aus, als hättest du Schmerzen", machen ihre Fans ihre Sorge auf Instagram deutlich.

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2024

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

