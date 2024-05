Zu viel? Kim Kardashian scherzt in TV-Show über O.J. Simpson

In der neuen Netflix-Sendung "The Roast of Tom Brady (46)" ziehen zahlreiche Comedians und Hollywood-Bekanntheiten über den ehemaligen NFL-Spieler her. Auch Kim Kardashian (43) tritt auf die Bühne, um sich über die American-Football-Legende lustig zu machen. Dabei nimmt die The Kardashians-Darstellerin kein Blatt vor den Mund. Mit Themen wie ihrem Sextape oder der Geschlechtsumwandlung von Caitlyn Jenner (74) beweist die Ex-Frau von Kanye West (46) ihre Vorliebe für schwarzen Humor. Auch die Verbindung zwischen ihrem Vater Robert (✝59) Kardashian Sr. und dem kürzlich verstorbenen O.J. Simpson (✝76) spricht die angehende Juristin unverblümt an. "Ehrlich gesagt, ist es schwer für mich, mit anzusehen, wie Leute Tom fertigmachen. Aber ich denke, dass genug meiner Familienmitglieder geholfen haben, ehemalige Footballspieler zu verteidigen", scherzt die vierfache Mutter.

Mit ihrem Witz spielt die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit vermutlich auf den berühmt-berüchtigten Gerichtsprozess aus dem Jahr 1994 an. In dem Verfahren wurde O.J. beschuldigt, seine Ex-Frau Nicole Simpson und ihren neuen Freund Ronald Goldman getötet zu haben. Als Anwalt und langjähriger Freund stand Kims Vater Robert damals an der Seite des Football-Stars. Als Verteidiger erwirkte der Ex-Mann von Kris Jenner (68) letztendlich einen Freispruch für den Schauspieler.

Mit ihren satirischen Scherzen sorgt Kim während ihrer Performance in der Netflix-Show für einige Lacher. Das Publikum war anfangs jedoch gar nicht begeistert von dem Überraschungsauftritt der Unternehmerin. Als der Moderator Kevin Hart (44) den Realitystar ankündigt, kommen aus dem Publikum lautstarke Buhrufe. Auch auf der Bühne wird die TV-Persönlichkeit noch für einige Minuten ausgebuht. "Okay, in Ordnung, in Ordnung", versucht sich die 43-Jährige gefasst zu zeigen. Doch erst als Kevin die Zuschauer bittet aufzuhören, kann sie mit ihrer Comedy-Show beginnen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihr Vater

Getty Images Kim Kardashian bei "The Roast of Tom Brady"

