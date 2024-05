Kopiert Kim Kardashian etwa deswegen Bianca Censoris Look?

Steckt das hinter Kim Kardashians (43) verändertem Look? Erst vor wenigen Tagen zeigte sich die Unternehmerin mit einer neuen Frisur – sie trägt nun einen pinkfarbenen Kurzhaarschnitt! Nicht nur ihre Haare erinnern jetzt aber ziemlich stark an die neue Partnerin ihres Ex-Mannes Kanye West (46). Auch der Klamottenstil führte zu Spekulationen bei den Fans. Ein PR-Experte meint nun zu wissen, was hinter Kims plötzlicher Nacheiferung von Bianca Censoris (29) Look stecken könnte. "Es würde mich nicht wundern, wenn Kim diesen Post mit purer Absicht gemacht hat, da sie weiß, dass das Nachahmen von Kanyes neuer Frau hohe Wellen schlagen wird", erklärt Ryan McCormick gegenüber Mirror.

Er habe aber noch eine weitere Vermutung: "Falls das nicht der Fall ist, könnte Kim aus psychologischer Sicht gesehen diese Fotos in einem Versuch gemacht haben, um Kanye zu überzeugen, dass ihr der Look besser steht." Ryan glaube, dass der Realitystar möglicherweise noch eine Rechnung mit dem Rapper offen habe und auf diese Weise seine Aufmerksamkeit bekommen könne.

Ob Kim tatsächlich um Kanyes Aufmerksamkeit buhlt? Immerhin soll mit ihrem angeblichen Flirt Odell Beckham Jr. (31) nun Schluss sein! Bereits im März waren die ersten Gerüchte aufgekocht, dass sich die Influencerin und der NFL-Spieler nicht länger sehen würden. "Es ist vorbei und hat sich in Luft aufgelöst", stellte vor wenigen Tagen ein Insider gegenüber People ein weiteres Mal klar.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Instagram, 2024

Getty Images Odell Beckham Jr. im März 2024

